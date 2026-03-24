BTSのV（ヴィ）が出演するコカ・コーラの新CM映像が公開。撮影のビハインド写真を、VがInstagramで投稿した。 【写真・動画】BTS Vがオフィスに降臨！爽やかにコーラをゴクゴク【動画】BTS Vが出演するコカ・コーラ新CM①② ■BTS Vが会社員に!?オフィスでプレゼン＆コーラを飲み干す姿も 2025年夏から、コカ・コーラのアンバサダーを務めているV。あらたなCMは2種あり、1種では