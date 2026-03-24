日本化学産業 [東証Ｓ] が3月24日後場(13:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の31億円→37.6億円(前期は32.1億円)に21.3％上方修正し、一転して17.1％増益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の22.2億円→21.8億円(前期は23.5億円)に1.8％下方修正し、減益率が5.8％減→7.5％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(
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