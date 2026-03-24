24日13時現在の日経平均株価は前日比537.08円（1.04％）高の5万2052.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1490、値下がりは69、変わらずは19と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を66.18円押し上げている。次いで東京海上 が50.14円、フジクラ が28.91円、三井物 が21.06円、アステラス が20.97円と続く。 マイナス寄与度は88.2