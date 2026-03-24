台湾メディアのTVBS新聞網は20日、日本でインスタント麺の値上げラッシュが起きていることについて、専門家が「3大原因」を指摘していると報じた。記事は、日本のカップ麺メーカーが相次いで値上げを発表していると説明。「エースコックは2026年7月から主力約30商品を対象に価格を引き上げ、値上げ幅は8〜11％程度になる見通し。サンヨー食品も同様に『サッポロ一番』などカップ麺を中心に最大11％の値上げとなる」と紹介した。ま