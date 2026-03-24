女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は25日、第123話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）の訃報を知り、イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）が来日。雨清水トキ（郄石あかり）を訪ねる。居合わせた錦織丈（杉田雷麟）が通訳を務める中、トキは「KWAIDAN（