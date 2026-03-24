日本野球機構（NPB）は24日、開幕に備えて今季から運用を開始する「NPBリプレーセンター」を報道公開した。NPB事務局内に設置され、1軍の審判員2人がリクエスト制度に遠隔で対応。試合中継映像のスロー再生や拡大など操作する専門のスタッフも常駐し、確認が可能となる。球場の審判員はグラウンド上にとどまり、ヘッドセットから判定が伝えられる。機材の故障など不具合が生じた場合は、昨季までと同様に球場内の控室で球場審