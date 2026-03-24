現在は3コースも「需要がある」アコーディア・ゴルフが23日、千葉・グレンオークスCCでメディア発表会を行い、ワーキングスペースを設置したゴルフ場を増やす方針を示した。2023年9月9日、リニューアルした東京・八王子市の東京相武CCのクラブハウスを皮切りに、現在3コースに設置。利用者が多いことから「需要がある」との判断に至った。コロナ禍を機に、どこでも仕事ができるようになった時代。平日の午後、ラウンドを終えた