日本テレビの伊藤遼アナウンサー（31）が23日、自身のXを更新。3月末をもって退社する1年後輩の岩田絵里奈アナウンサー（30）とのツーショットを公開した。伊藤アナは「お互い別の番組の収録前に写真を」と書き出し、スナック菓子を手にした岩田アナと並んだ、笑顔のツーショットを掲載。「岩田さんはとんかつ弁当とお菓子を食べてました。いつも通り食欲旺盛で、元気そうでした！」とつづりつつ、「日本テレビアナウンサーの岩田