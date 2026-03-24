「素敵なラストシーンでクランクアップできて感無量」――俳優の杉咲花がこのほど、日本テレビ系ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』(毎週水曜22:00〜)のクランクアップを迎えた。最終話は、25日に放送される。(左から)杉咲花、今泉力哉監督杉咲が演じた文菜は、小説家としてこれまでに2冊の小説を出版し、現在3冊目を執筆中。執筆以外に、普段は古着屋でアルバイトをしている。現在、佐伯ゆきお(成田凌)という恋人はいるのだが