雑誌『GetNavi（ゲットナビ）』の5月号が発売。常識をアップデートする新生活アイテムとその活用術を特集するほか、「家電大賞2025-2026」の結果発表、文房具総選挙2026のノミネート商品発表など、注目特集が揃い踏み！ 【大特集】新生活の新常識モノ〜モノが更新する、一歩先の習慣をはじめよう〜 2026年春に取り入れたい33の新習慣と、それを実現する「新常識モノ」を徹底解説。 特集目次・【音声入力ギア】思考や