2026年に続編が放送決定したTBSテレビ日曜劇場『VIVANT』から、まさかの“別班饅頭味”のグミが登場。全20種のステッカーが付いた豪華仕様に、Xでは驚きと期待の声が多数寄せられています。日曜劇場「VIVANT」 ステッカー付きグミ7月、発売予定。──グミは別班饅頭味──ステッカーは全20種(うちシークレット2種) (@candytoy_cより引用)こちらが、『VIVANT』のダイカットステッカー(1枚)に、別班饅頭味のグミキャンディ(26g)が付