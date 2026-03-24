Image: 株式会社ハレルヤ こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。クライアントとの打ち合わせ後、急な食事の誘い。年季の入ったリュックを抱えて洒落た店に入るとき、「ちょっとだけ周囲の視線が気になる…」「なんとなく居心地が悪い…」。そんな小さな引っ掛かり、覚えのある方も多いのではないでしょうか。スクエアフォルムが印象的な「Virano」は、そういった場面をさ