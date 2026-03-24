SB C&Sは3月24日、新AIプロダクトブランド「GLIDiC AI（グライディック エーアイ）」を立ち上げ、次世代型AIイヤホン「GLIDiC AI +u Buds（グライディック エーアイ プラスユーバッズ）」を応援購入サービス「Makuake」で先行販売すると発表した。プロジェクト期間は3月26日〜6月29日まで。Makuakeでの応援購入価格は、「超超早割40％OFF」のAI有料プラン1年間付きが税込2万6,760円、「超超早割30％OFF」の本体のみが税込2万86