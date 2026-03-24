スノーボード女子ハーフパイプで２０２６年ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの小野光希（バートン）が、今季の戦いぶりを振り返った。今季の戦いを終えた小野は２４日、ＳＨＩＢＵＹＡ１０９渋谷店の店頭イベントスペースで行われたはちみつきんかんのど飴の新生活応援イベントに出席。「こんな街中でしゃべることが普段ないのでなんか不思議な感じ。山以外でもいろんな企業とスノーボード関連でお仕事できるのは本当にありがた