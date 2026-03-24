ふわふわ起毛の質感が大人気のフロッキー。今度は、「たまごっち」がフロッキードールになってお菓子売り場に登場です!/🌟商品化けって〜!🌟『たまごっち #おともだちどーる』＼#たまごっち から、ぬいぐるみのようなフロッキードールが商品化決定❣全国のお菓子売り場で8月発売、420円(税込み462円)ガム1個付き♪ (@TMGC_netより引用)こちらが、食玩「たまごっち #おともだちどーる」(462円)のフロッキードー