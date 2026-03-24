【「ウルトラマンシリーズ」×「螺鈿(らでん)細工」腕時計コレクション（4モデル）】 3月27日 予約受付開始予定 4月10日 発売予定 価格： 79,200円（ウルトラマンティガモデル） 各77,000円（ウルトラマンモデル、ウルトラマンゼロモデル、ウルトラマンゼットモデル） ウエニ貿易は、キャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK (ギャラック