Image: NIKE NIKEのアウトドアパフォーマンスブランドである「ACG（All Conditions Gear）」が刷新を発表した。これまでトレイルランニングシリーズとして展開されてきた「ナイキ トレイル」はACGへ移行。さらにACGのアスリート集団「All Conditions Racing Department」に、日本人トレイルランナーの甲斐大貴選手と郄村貴子選手が新たに加入した。ナイキジャパンで行われたインタビュ