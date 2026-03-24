現代の音楽史上、「早すぎる死が惜しまれるロックレジェンド１０人」を米音楽誌「ランカー」がこのほど選出。トップは１９９１年にエイズのため、４５歳で亡くなった英ロックバンド、クイーンのフレディ・マーキュリーだった。同誌はマーキュリーについて、「クイーンのフロントマンとして、世界中の観客を魅了する、類まれなカリスマ性と才能を持っていたことは疑いようがない」とした上で、「独特の４オクターブの歌声と華や