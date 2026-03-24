25頭のそっくりな動物たちの中から、正しいペアを見つけるカードゲーム『THE AWASE』シリーズから、ポメラニアンに特化したシリーズが登場。しかも今回は、同一色のみの激ムズver.なんです!!【新作あわせ】ポメ愛の強いポメ界隈からの熱望により、白ポメ・黒ポメに特化した「ポメあわせ-ホワイト-」「ポメあわせ-ブラック-」を5月に発売いたします!ECサイトでは先行予約を受付開始いたしましたので、白ポメ黒ポメヘビーユーザーの