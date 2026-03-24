「学童に行きたくない」と子どもに言われたら、あなたならどうしますか？ これは筆者の知人Aさんの体験談です。新一年生の春休みから学童に通い始めた娘さんでしたが、入学後に「早く帰りたい」とポツリ。その時、Aさんはどう向き合ったのでしょうか？ 学童に行きたくないと言った日 去年の春、保育園を卒園した娘は、春休みから学童に通い始めました。小学校入学前から新しい環境に入ることに、正直一番不安だったのは私のほ