お笑いコンビ「かまいたち」が２４日、都内で「進研ゼミ小学講座・高校講座」リニューアル記者発表会に登壇した。過去に同サービスで勉強していたという山内健司は「中学の時、周りがめっちゃやってて。進研ゼミを始めてから部活も恋愛もうまくいくみたいな漫画が読みたくて、やらせてもらってました」と明かした。２児の父である濱家隆一は子どもの教育について「自分がなかなか（勉強を）やってなかった分、子どもにはち