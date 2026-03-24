米ＥＳＰＮ局のパッサン記者は２３日（日本時間２４日）、カブスが生え抜きの若きスターでＷＢＣ米国代表にも選出されたＰ・クローアームストロング外野手（２３）と長期契約を結ぶ意向であるとＸで報じた。ＰＣＡは昨季３１本９５打点３５盗塁の「３０―３０」を達成し、初のオールスター出場とゴールドグラブ賞を受賞。大きく飛躍し、ＷＢＣ米国代表にも選出され、活躍した。今季年俸は７９万ドル（約１億２５００万円）。