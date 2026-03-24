◆ファーム・リーグ巨人―西武（２４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は２４日、ファーム・リーグ・西武戦のスタメンを発表した。先発は最速１６３キロの新助っ人・フォレスト・ウィットリー投手。１軍の開幕ローテ入りが決定的な右腕は、３１日の中日戦（バンテリンドーム）での先発が見込まれ、６連戦の初戦となる重要な火曜日を託される。打線はこの日から２軍に合流した高卒２年目・石塚裕惺内野手が「３番・遊