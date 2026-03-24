女優の高橋メアリージュン（38）と妹でモデルの高橋ユウ（35）が23日放送のフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。義妹にあたる元アイドルに対する当初の印象を明かした。この日は2人の弟、サッカーJ1清水のDF高橋祐治の妻である元AKB48で女優の高城亜樹とそろって登場。お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之はメアリージュン、ユウに「どうなんですか？お二人から見て。義理の妹になったわけですけれ