鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第９話が２２日に放送された。次回が最終回。第９話のラスト、ラスト、早瀬儀堂（鈴木亮平）と夏海一香（戸田恵梨香）の夫婦が絶体絶命の危機。夏海一香が乗り込んだ合六亘（北村有起哉）のアジトに信頼していた警視庁監察官・真北正親（伊藤英明）がおり、兄の大物政治家・真北弥一（市川團十郎）と結託していたと明かし、夏海一香は捕らわれた。この場面、叫び声をあげ