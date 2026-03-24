ニチレイは4月1日付で、新代表取締役社長CEOに現取締役上席執行役員でニチレイロジグループ本社社長の嶋本和訓氏が就任、大櫛顕也現社長は代表取締役会長に就任する。これに先駆け24日、記者会見をニチレイ東銀座ビル（東京都中央区）で開いた。冒頭、大櫛社長は社長交代について、「嶋本氏は、低温物流事業で海外11カ国に物流基盤を構築し、グローバル展開を主導してきた。人手不足対応の次世代配送システム導入も進めてきた