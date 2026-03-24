日本代表は今月末の代表ウィークでイギリスへの遠征を行い、スコットランド代表、イングランド代表と親善試合を行う。W杯本番前の最後の代表ウィークであり、実り大きなものにしたいところだ。優勝候補の一角であるイングランドからは、日本はどのように映っているのだろうか。英『SPORTSBOOM』は、日本の近年の成功を「技術的な精度、粘り強さ、そして静かな進化が見事に融合した魅力的なもの」と報じている。そして最大の強みは