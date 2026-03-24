ハンジ・フリック監督やスポーツディレクターのデコ氏をはじめとしたバルセロナの関係者にとって、左サイドバックは依然として頭痛の種となっている。アレハンドロ・バルデは怪我による離脱が多く、今年1月にアル・ヒラルから期限付き移籍で加入したジョアン・カンセロは守備に難があってバルデの代役を務めるほどのパフォーマンスを発揮しているとは言い難いからだ。そのため、スペイン紙『Sport』によれば、バルセロナ首脳陣は即