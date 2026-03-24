アントワーヌ・グリーズマンは、アトレティコ・マドリードでこれまで公式戦488試合に出場して211ゴール97アシストを記録している同クラブのレジェンドの一人であり、今シーズンはラ・リーガでの先発出場が減っているものの、途中から出てくれば持ち前のテクニックと創造性豊かなプレイで存在感を放っている。しかし、彼のアトレティコでの雄姿が見られるのも残り数カ月となっているようだ。スペイン紙『Marca』によれば、今週中に