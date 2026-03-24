イングランド代表は今月末の代表戦に向けたメンバーを招集。本大会に向けて35名というラージグループを招集しており、厳しい選定プロセスに入ることが窺われる。しかし、このなかにアーセナルDFマイルズ・ルイス・スケリーの名前はなかった。代表デビュー戦でゴールを決め、代表デビュー選手の最年少得点記録を更新したルイス・スケリーだったが、今回はU-21イングランド代表に合流することになっている。1年でルイス・スケリーの