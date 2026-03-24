全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、4月4日から10日まで搭乗分の対象路線を発表した。予約期間は3月25日から31日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。・3,000マイル東京/羽田〜庄内・八丈島・大阪/関西線、東京/成田〜名古屋/中部線、大阪/伊丹〜松山・大分線、札幌/千歳〜稚内・秋田線、沖縄/那覇〜宮古線・4,000