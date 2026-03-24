シンガポール航空は、シンガポール〜杭州線を6月1日に開設する。1日1往復を運航する。機材はビジネスクラス40席、エコノミークラス263席の計303席を配置した、中距離路線仕様のエアバスA350-900型機を使用する。グループのスクートによる1日1往復を補完する。グループ全体では中国本土の22都市に乗り入れており、シンガポール航空としては中国で9都市目、北京/大興に次ぐ就航地となる。■ダイヤSQ838シンガポール（17：40）〜杭