テレビ静岡が２８日午後６時半から放送する『くさデカ』は、鮮度抜群の春メジナに希少部位マグロのテール、さらに世界遺産が生んだブランドフィッシュ・三保松さばが登場。港町・清水が誇る、今が旬の絶品グルメが大集結する。舞台は冷凍マグロの水揚げ量日本一を誇る清水港。トータルテンボスが旬の地魚を使った絶品料理を徹底調査する。昨年リニューアルした『河岸の市いちば館』では３種類のまぐろが一度に楽しめる欲張り