昨季までDeNAの監督を務めていた三浦大輔氏が23日、自身のインスタグラムを更新。大橋ボクシングジムを見学し、井上尚弥選手と大橋秀行会長とのスリーショットを公開しました。三浦氏は今回の投稿に「大橋ボクシングジムで、井上尚弥選手のスパーリング見学！ヨ・ロ・シ・ク！！」とつづり、大橋会長とスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手とのスリーショットをアップしました。どのような経緯で三浦氏が大橋ジムを訪れ