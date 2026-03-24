アイドルグループ・日向坂46のキャプテン、高橋未来虹（※高＝はしごだか）が24日、自身のブログを更新し、大学に通っていたこと、そして卒業したことを報告。東洋大学の卒業証書を持っている着物姿の写真もアップした。【写真】大学卒業！美しい着物をまとった高橋未来虹高橋は「大学を卒業しました！」というタイトルのブログで「私事ではありますが、先日 大学を卒業いたしました！個人の意志で通わせていただいていたため