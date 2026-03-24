深刻な水不足が続いていた熊本県天草市では、ここ数日の雨でダムの貯水率が50％を超えました。 【写真を見る】熊本県天草市 “渇水”の危機脱出ダム貯水率50％超えるも「引き続き節水を」 天草地方では去年10月からまとまった雨が降らず、今年1月までの降水量は176ミリと平年の402ミリを大幅に下回り、2月には本渡地区のダム貯水率が33.4％に落ち込みました。 しかし、ここ数日の雨で、本渡地区の主な水源となっているダムの3