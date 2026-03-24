◆センバツ第６日▽２回戦帝京―中京大中京（２４日・甲子園）中京大中京が３回に先制に成功した。３回１死、田中大晴（３年）が帝京の変則左腕・仁礼パスカルジュニアの直球を右前にはじき返して出塁。半田直暉（２年）が中前打、神達大武（ひろむ＝２年）が内野安打で続き、１死満塁の好機をつくった。ここで初戦の阿南光（徳島）では４打数無安打に終わっていた荻田翔惺主将（３年）が４球目を左前へ先制適時打を放つ