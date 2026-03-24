◆米大リーグオープン戦ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、オープン戦の本拠地・エンゼルス戦に先発したが、計２回で無安打も８四死球５失点の大乱調で開幕に向けて不安を残した。オープン戦防御率は１５・５８。この日は６６球でストライクは３２球、ストライク率にすると４８・５％だった。「今日が最