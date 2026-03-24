巨人は２４日、今年も主催試合の試合開始前にステージイベント「ジャイアンツスクエア」を実施すると発表した。２７日の開幕戦（阪神戦）の前には、「さぁ、開幕だ！スペシャルＧスクエア」と題し、東京ドーム前広場に球団公式マスコットガール「ＶＥＮＵＳ」の２０２６年メンバー全２３人と、公式マスコットの「ジャビットファミリー」が一堂に集結する。ステージからグラウンドで戦うジャイアンツナインへ、ファンと共に熱い