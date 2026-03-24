2月のミラノ・コルティナ五輪でスノーボード・ハーフパイプ女子銅メダルの小野光希（22＝バートン）が24日、東京・渋谷109で行われた「はちみつきんかんのど飴」のPRイベントに登場した。飴と同じオレンジ色のネイルをほどこした手で、銅メダルを持って登壇。「目に見える結果として支えてくださる方々に感謝の気持ちを伝えることができて本当に良かった。普段のW杯よりも国旗を持って応援してくださる方々が本当に多くて特別