TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が24日、MCを務める同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に生出演。同一フレーズを何度も繰り返す一幕があった。安住アナは法政大（東京都千代田区）が、東京家政学院大（同）に併設されている東京家政学院中学・高校を2027年度から系列校化するニュースを読み上げた。その中で「大学進学者が大幅に減少する2035年まで10年を切る中、首都圏にて、首都圏にある、首都圏にある、首都圏にある