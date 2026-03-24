aespa（エスパ）のWINTER（ウインター、25）が「ほぼすっぴん」を公開した。1933年に米国で創刊されたメンズマガジン「エスクァイア」の韓国版4月号の表紙撮影を薄化粧で臨んだ。韓国メディアが報じた。韓国メディアのエクスポーツは24日「今回のフォトブックは、WINTERがアンバサダーとして活動しているポロ・ラルフローレンとのコラボレーション・プロジェクトで、26年春夏コレクションを着こなしている。春の花を思わせる鮮やか