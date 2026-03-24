しげの秀一による大人気漫画『頭文字D』の近未来を描いた「MFゴースト」。1月からTVアニメ3rdシーズンが始まり、さらに盛り上がりをみせていますが、このほど、片桐夏向の愛車「TOYOTA 86」をはじめ、人気マシンのリヤデザインのメタルチャームが登場。SNSで多くの反響が寄せられています!「MFゴーストリヤデザイン メタルキーホルダーコレクション」こちらが、TOYS CABINから発売された「MFゴーストリヤデザイン メタルキーホ