メジロとヤモリのほっこりコメディ『めじとやも』など、Xを中心に活躍中の漫画家「しけたいぬ」(@sikesikeinu)さん。5月25日には、話題作『魔法少女勧誘失敗プイチョ!』の書籍化が決定し、さらにこの夏、プイチョのフィギュアがカプセルトイに登場するんです!スクウェア・エニックス様より書籍化する今話題のしけたいぬ先生(@sikesikeinu)の漫画、「魔法少女勧誘失敗プイチョ!」がフィギュアボールチェーンになってカプセルトイ化