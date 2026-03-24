かつて一世を風靡した歌姫の凋落は、あまりに突然で、あまりにスキャンダラスだった。絶頂期に舞い込んだ“海外遠征性売買”という衝撃のニュースから約10年。表舞台から完全に消えていたG.NA（ジーナ）が今、新たな一歩を模索している。【写真】大金受け取り「性的関係」？ G.NAの“下半身スキャンダル”2010年、実力派ソロ歌手として華々しくデビューした彼女は、カナダ出身の圧倒的な歌唱力と「8頭身」と称された抜群のスタイル