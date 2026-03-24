【モデルプレス＝2026/03/24】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの音嶋莉沙が3月22日、自身のInstagramを更新。フリルミニスカートを合わせた服装を披露し、話題となっている。【写真】27歳イコラブメンバー「天使のように可愛い」ミニスカで美脚スラリ◆音嶋莉沙、ミニスカから美脚チラリ音嶋は「ハーフアップ好きなんでしょ〜」「このパーカーのレースリボンがお気に入りで可愛いの」とつづり、ハーフアップ