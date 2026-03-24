メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の東三河地域に水を供給する豊川用水の深刻な水不足を受け、県は21年ぶりに渇水対策本部を設置しました。 豊川用水の水源である新城市の宇連ダムの貯水率は、3月17日以降0%となっています。 同じく水源である大島ダムや調整池を合わせた貯水率も、24日午前0時時点で6.5%まで低下しています。 愛知県は生活や経済活動への甚大な影響が懸念されるとして、渇水対策本部を設置しました