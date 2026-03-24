メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県内の多くの公立小学校で、修了式が行われました。 名古屋市天白区のたかしま小学校では、児童約360人が修了式に出席しました。 谷藤洋久校長は、「交通事故に気をつけてください」「4月にみんなと元気に会えることを楽しみにしています」と述べました。 Q.このクラスはきょうで終わりますが 「寂しい。でも5年生の新しいクラスも楽しみ」（4年生） 教室では担任が児童に通知表