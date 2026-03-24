【モデルプレス＝2026/03/24】タレントの安田美沙子が3月22日、自身のInstagramを更新。豪華なおもてなし料理を公開した。【写真】43歳2児のママタレ「豪華」唐揚げ・キャロットケーキなどバリエーション豊富なおもてなし料理◆安田美沙子「ママ友やお友達が来てくれて」手料理披露安田は「ママ友やお友達が来てくれて、たくさん料理しすぎて、サムギョプサルも用意したけど1枚しか食べれなかった」とつづり、ママ達との食事の様子