女優チョン・ジヒョンの義母として知られるデザイナーのイ・ジョンウ氏が、ボーイズグループBTSを批判した疑惑を否定し、熱烈な愛をあらわにした。去る3月21日、イ・ジョンウ氏は自身のSNSに「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」の生中継画面を撮影して投稿し、「英語を話すリーダーと、10年経っても英語ができない子たち。それでもみんな愛してる」と書き込んだ。【関連】「10年経っても英語ができない子たち」イ氏の投稿内容これ